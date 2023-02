Lazio, Tare sul sorteggio di Conference League: il commento

ROMA - L'urna di Nyon ha parlato: sarà l'Az Alkmaar la sfidante della Lazio agli ottavi di Conference League. Gli olandesi sono squadra non facile: terzi in Eredivisie e in piena lotta per il titolo, squadra piena di giovani e di talenti interessanti. Al sito ufficiale biancoceleste, il ds Igli Tare ha detto la sua sul sorteggio: "L’AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L'obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale". La Lazio ci crede, vuole andare più avanti possibile. Sarri e i suoi sognano la finale del 7 giugno a Praga. Appuntamento al 7 marzo per il match d'andata che si giocherà allo Stadio Olimpico.