Lazio-Az Alkmaar, dove vederla in tv

Partita: Lazio-Az Alkmaar

Orario partita: 18:45

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 254)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e NOW

Lazio-Az Alkmaar orari e canali

Lazio-Az Alkmaar, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, è in programma alle 18:45 allo Stadio Olimpico e sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky.

Dove vedere Lazio-Az Alkmaar in diretta TV

Lazio-Az Alkmaar sarà visibile su DAZN e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (254).

Lazio-Az Alkmaar dove vederla in streaming

La partita di Conference League tra Lazio e Az Alkmaar sarà visibile su DAZN, il cui sito o app (previa abbonamento) sono disponibili anche su pc, smartphone e tablet, o su Sky Go, servizio riservato agli abbonati per i dispositivi mobili. In alternativa la gara sarà trasmessa anche sul sito di NOW TV acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Lazio-Az Alkmaar in Diretta: la cronaca

La Lazio di Sarri si è qualificata agli ottavi di Conference League superando il Cluj nella doppia sfida ai playoff (1-0 all'andata all'Olimpico con gol di Immobile, 0-0 nel ritorno in Romania). L'Az Alkmaar di Jansen ha invece chiuso al primo posto il girone E di Conference League, davanti a Dnipro-1, Apollon e Vaduz. Qui le probabili formazioni.

Lazio-Az Alkmaar, segui la diretta sul nostro sito

Segui la Serie A su DAZN, attiva ora

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport