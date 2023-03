Lazio, Sarri: "Un vice Immobile? Ne vorrei 50, ma si è scelto altro"

ROMA - La Lazio non dà continuità dopo la bella vittoria sul Napoli. Perde contro l'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference League. Pedro in gol, poi la rimonta degli olandesi con Pavlidis e Kerkez. Giovedì 16 servirà vincere con due gol di scarto per passare il turno: un'impresa. A Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato del match dell'Olimpico e non solo: "Stasera ci abbiamo messo del nostro, la prima parte di partita buona, poi abbiamo cambiato atteggiamento pretendo di palleggiare dentro la nostra aerea. Abbiamo permesso agli avversari di giocare dentro la nostra area invece di continuare come avevamo iniziato. Sembrava una partita che si poteva mettere in ordine tranquillamente. Le uscite? A volte siamo usciti bene, poi tornati sul portiere. Così si rischia qualcosa, chiaro”.