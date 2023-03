Fiorentina-Sivasspor: dove vederla in tv

Partita: Fiorentina-Sivasspor

Orario partita: 21

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), TV8



Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Fiorentina-Sivasspor orari e canali

Fiorentina-Sivasspor, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (253) e TV8.

Dove vedere Fiorentina-Sivasspor in diretta TV

Fiorentina-Sivasspor sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Football (203), Sky Sport (253) e su TV8.

Fiorentina-Sivasspor dove vederla in streaming

La partita di Conference League tra Fiorentina e Sivasspor sarà visibile su Dazn il cui sito o app (previa abbonamento) sono disponibili anche su pc, smartphone e tablet, o su Sky Go, servizio riservato agli abbonati per i dispositivi mobili. In alternativa la gara sarà trasmessa anche sul sito di NOW TV acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Fiorentina-Sivasspor in Diretta: la cronaca

La Fiorentina di Italiano ha superato brillantemente il playoff di Conference League contro i portoghesi del Braga. All'andata in Portogallo trionfo viola (4-0, doppiette per Jovic e Cabral). Al ritorno a Firenze altro successo per Amrabat e compagni, stavolta in rimonta (3-2). Negli ottavi di finale la Fiorentina affronterà il Sivasspor. La formazione turca, guidata in panchina da Calimbay, ha vinto il proprio girone chiudendo al primo posto, davanti a Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Qui le probabili formazioni.

Fiorentina-Sivasspor, segui la diretta sul nostro sito

