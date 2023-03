Rivivi la diretta conferenza Sarri: "Non pensiamo al derby! Io ormai sono un dinosauro…”

ALKMAAR - Crederci tutti insieme e guai a pensare al derby. Maurizio Sarri in conferenza stampa prima del match di Conference League contro l’Az Alkmaar ha parlato chiaro. Testa solo agli olandesi per provare a passare il turno e andare avanti. “ Se si pensa ad un’altra gara non ci sono opportunità si va fuori”. Fischio d'inizio giovedì alle ore 21. Servirà vincere con due gol di scarto per volare ai quarti. Poi ci sarà il tempo per pensare alla Roma.

19:20

Le parole di Felipe Anderson sul match

"Una cosa che dobbiamo fare è stare concentrati, sapendo che la gara dura 90 minuti, dobbiamo stare sul pezzo, provandoci in ogni momento, un gol allungherebbe la partita. Abbiamo vinto già contro squadre forti di due gol, sappiamo che è possibile". Qui tutte le parole di Felipe Anderson.

19:11

Si chiude la conferenza di Sarri

Il tecnico Maurizio Sarri lascia la sala stampa dello stadio dell'Az. Tocca ora a Felipe Anderson presentare la gara contro gli olandesi.

19:10

Le condizioni dei giocatori

“A Bologna abbiamo fatto i numeri più elevati di questi due anni. Distanza media sopra i 3km… Partita dispendiosa sicuramente. Luis è stato male la notte, si è ripreso e in allenamento l’ho visto bene. Un episodio come il virus intestinale qualcosa ti toglie. Milinkovic nelle ultime cinque partite ne ha fatte tre. Non lo so quale sia la scelta più giusta, vediamo. Andrà pure in nazionale e mi scappa da ridere. Per fortuna sono vecchio e vicino a smettere di allenare. Immobile? Non ho novità, siamo venuti via e lui era ancora in clinica. Non so se ci abbia parlato il dottore”.

19:06

Le troppe partite secondo Sarri

"Quando si parla di eliminazione diretta la qualificazione te la giochi sempre. Ad oggi ci sono stati pochi infortuni muscolari in una stagione con la scelta assurda del Mondiale. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3-4 giorni e questo comporta infortuni, decadimenti di qualità, di spettacolarità delle partite. Ma questo interessa poco. Il campo lì fuori è indecente, sono rimasto l’unico dinosauro che guarda a queste cose. I cambi li faremo sperando di mandare in campo una squadra competitiva".

19:03

Il commento sul campionato italiano e sul Napoli

"Le insidie sono le stesse dell’andata, gli olandesi sono bravi quando rubano palla ed essere pericolosi in pochi secondi. Hanno avuto tante opportunità sfruttate bene. Quando difendono bassi, come accaduto all'andata, concedono tanto. Domani sarà lo stesso. Il campionato di Serie A? Quel mio Napoli ha perso uno titolo a 91 punti, mai successo. Ho sentito un commento che diceva ‘le squadre in zona Chamspions non corrono tanto’. Se faccio la proiezione la quarta avrebbe 71 punti. L'anno scorso la quarta ha chiuso con 70 punti. Qualcuno sfida la matematica. Le squadre che sono in zona Champions faranno gli stessi punti dello scorso anno. Il Napoli è un’anomalia, cosa già vissuta 7-8 anni fa con la Juve. La Serie A è competitiva, un po’ meno della Premier per differenza economica. Per loro è facile essere competitivi, poi se vai a vedere le squadre italiane in Europa fanno bene. L’anno scorso hanno vinto qualcosa, quest’anno in tre possono andare avanti. Il nostro livello non è così basso, la Nazionale ha vinto pure un Europeo. Il movimento calcistico non è rappresentato dalla Nazionale, questo è chiaro”.

19:00

Sarri: concentrati solo sulla Conference

“Se si pensa ad un’altra gara non ci sono opportunità si va fuori. Bisogna pensare all’Az non agli altri match. Per passare il turno bisogna essere motivati e con un grande senso di coinvolgimento. Altrimenti le possibilità non ci sono. Le partite le voglio vincere tutte. Meglio pensare al derby? Ho detto cosa mi darebbe più gusto. Ci sono partite dove ho gusto per mezz’ora, altre dove mi dura per 8 ore. Uno che guadagna centinaia di migliaia di euro al mese non può avere questo tipo di alibi. Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori. Poi capita fare delle stupidaggini. Succede a tutti. I giocatori la pensano come me: ci sono della partite che ci danno più gusto, altre meno. Ora pensiamo a domani e mettere in ordine il risultato dell’andata”.