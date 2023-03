Az Alkmaar-Lazio: probabili formazioni

ALKMAAR (Olanda) - L'Az Alkmaar dovrebbe scendere in campo con gli stessi undici che hanno battuto la Lazio nella gara di andata. Karlsson e Odgaard a supporto di Pavlidis in attacco. Clasie in regia, ai lati Reijnders e Mijnans. Hatzidiakos e Goes comandano la difesa. Nella difesa della Lazio spazio a Gila, al suo fianco Casale. Lazzari e Marusic completano la linea difensiva con Provedel tra i pali. In mezzo al campo con Vecino ecco Luis Alberto e Basic. Nel tridente offensivo Cancellieri favorito su Romero. Felipe Anderson falso nove, a sinistra c'è Zaccagni.