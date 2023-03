Lazio, Tare non pensa al derby: "Spesso abbiamo sbagliato approccio..."

ALKMAAR - Passare il turno e volare ai quarti di Conference League. Poi pensare al derby per salire ancora più in alto in classifica e fare da apripista tra le squadre in lotta per la Champions League. Momento cruciale per la Lazio che si gioca tanto, tantissimo, in pochi giorni. A Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato della sfida all'Az e non solo: "Siamo veramente concentrati, abbiamo parlato molto con la squadra. Questa sera abbiamo solo un risultato, non ci sono discussioni. Per andare avanti dobbiamo vincere e cercare di recuperare quello che abbiamo perso nella gara d’andata".