Lazio, Pellegrini: "Questo ko una lezione per domenica. Ora sto bene..."

ALKMAAR - Debutto amaro per Luca Pellegrini con la maglia della Lazio. Finalmente il suo momento dopo un mese e mezzo in naftalina. Peccato per il risultato e l'eliminiazione della Conference League per mano dell'Az. Il terzino, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato: "Ci è mancato un po’ di equilibrio nelle due gare. Stasera ci siamo sbilanciati dopo il risultato dell’andata, purtroppo ci siamo messi da soli nelle condizioni di dover fronteggiare il loro punto forte, ossia le giocate in velocità. Dovremo essere bravi a imparare dagli errori commessi in queste due gare".