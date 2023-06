Fiorentina-West Ham, dove vederla in tv Sky o Dazn

All' Eden Arena di Praga va in scena l'ultimo atto della Conference League, la finale Fiorentina-West Ham . Fischio d'inizio alle 21. La sfida sarà diretta dall'arbitro spagnolo Cerro Del Grande .

Partita: Fiorentina-West Ham

Orario partita: ore 21

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251)

Pay TV Streaming: DAZN, Sky Go, NowTv, Tv8.it

Fiorentina-West Ham orari e canali

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham, è in programma all'Eden Arena di Praga e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e in chiaro da TV8. Gli abbonati a DAZN potranno seguire Fiorentina-West Ham sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o in alternativa a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox. Per coloro che sono invece abbonati a Sky, i canali di riferimento per seguire la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Fiorentina-West Ham in diretta TV

Fiorentina-West Ham, sarà trasmessa su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Su Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).



Fiorentina-West Ham dove vederla in streaming

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham sarà visibile in streaming su DAZN, a pagamento e per soli abbonati, sia attraverso il servizio DAZN (applicazione dedicata o il portale) e il servizio Sky (con l'app SkyGo sia su pc sia su dispositivi mobili). Per vedere la partita gratuitamente invece si può andare su tv8.it.

Fiorentina-West Ham in Diretta: la cronaca

Il cammino della Fiorentina in Conference League inizia ad agosto, dal playoff vinto col Twente. Quindi la squadra di Italiano avanza, superando il Gruppo A come seconda, dietro al Basaksehir e davanti ad Hearts e Riga. Poi Braga agli spareggi e Sivasspor agli ottavi, i polacchi del Lech Poznan ai quarti ed infine il Basilea in semifinale, in entrambi gli ultimi due casi perdendo in casa e vincendo in trasferta. Il West Ham ha dovuto fare un turno in meno rispetto alla Fiorentina. Anche la squadra allenata da David Moyes è partita in agosto, sconfiggendo il Viborg nei playoff. Hammers primi nel gruppo B su Anderlecht, Silkeborg e Steaua Bucarest e da lì direttamente gli ottavi con i ciprioti dell’AEK Larnaca, quarti col Genk (1-1 e 4-1) e semifinale con l’AZ Alkmaar (2-1 e 0-1).Qui le probabili formazioni.

Fiorentina-West Ham segui la diretta sul nostro sito

Segui Fiorentina-West Ham su DAZN, attiva ora