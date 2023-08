Playoff Conference, Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide un rigore di Grull

VIENNA - Un ingenuità di Mandragora costa caro alla Fiorentina, sconfitta nell'andata dei play off di Conference League 1-0 dal Rapid Vienna. Il centrocampista viola, al 32' del primo tempo, strattona in modo sin troppo evidente Hofmann e regala ai padroni di casa il rigore che Grull trasforma, nel gol vittoria. Nella ripresa gli uomini di Italiano provano a spingere, ma non riescono a sfondare il muro avversario.