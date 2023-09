Probabili formazioni Genk-Fiorentina: Italiano rilancia Beltran dall'inizio

La probabile formazione di Vrancken

GENK (4-2-3-1): Vandevoort; Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe; Heynen, Galarza; Bonsu Baah, El Khannous, Oyen; Zeqiri. Allenatore: Vrancken.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano.

Italiano lancia Beltran e Infantino dal 1'

Alcuni cambi di formazione per Italiano: in porta c'è Christensen, tornano titolari Biraghi e Kouame, con Infantino al posto di Bonaventura. In attacco chance dal 1' per Beltran e riposo per Arthur: gioca Mandragora. Schema speculare per Vrancken che si affida al capitano Heynen in regia, con Zeqiri unica punta ed El Khannous sulla trequarti.

