Conference, l'Aston Villa di Zaniolo ko. Vincono Eintracht e Fenerbahce

Parte male l'avventura dell' Aston Villa di Zaniolo in Conference League , che regala i primi risultati della fase a gironi. Ok Eintracht e Fenerbahce , mentre nel gruppo della Fiorentina il Ferencvaros batte il Cukaricki .

Aston Villa ko, Zaniolo non incide

Inizia con una sconfitta l'Aston Villa di Emery nel girone E. Gli inglesi escono sconfitti in casa del Legia, che vince 3-2. Sblocca subito Wszolek per i padroni di casa e gli risponde dopo pochi secondi Duran. Poi si scatena Muci, con una doppietta, rendendo vano il gol di Digne per l'Aston Villa. Partito da titolare, dura 67 minuti la partita dell'ex Roma Zaniolo, che non riesce però ad incidere sul risultato. Sempre nel girone E il Zrinjski batte a sorpresa l'AZ Alkmaar per 4-3.

Fiorentina, il Ferencvaros di Stankovic è in testa

Nel gruppo F della Fiorentina, beffata sul 2-2 dal Genk, il Ferencvaros di Stankovic batte il Cukaricki per 3-1 con le reti di Ivanovic, Varga e Pesic e sale in testa con tre punti.

Parte bene l'Eintracht

Inizia con una vittoria l'Eintracht Francoforte, che batte 2-1 l'Aberdeen con la rete decisiva di Koch nella ripresa. Nell'altra partita il Paok piega 3-2 l'Helsinki.

Vince il Fenerbahce

Buona partenza anche del Fenerbahce, che si sbarazza 3-1 del Nordsjaelland. Infine vince anche il Ludogorets, con un poker sullo Spartak Trnava.