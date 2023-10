Fiorentina-Ferencvaros, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez, Mandragora; N.Gonzalez, Beltran, Kouame. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Stankovic

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Siger, Ben Romdhane; Marquinos, Abu Fani, Zachariassen; B. Varga. Allenatore: Stankovic.

Conference League Fiorentina-Ferencvaros: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Ferencvaros è in programma alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile su Sky, Tv8 e Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros di Conference League in diretta TV

Fiorentina-Ferencvaros di Conference League sarà visibile in diretta tv su Tv8, Sky, ai canali (202 e 253) e su Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros di Conference League in streaming

Fiorentina-Ferencvaros di Conference League sarà visibile in diretta streaming su Tv8, Sky Go, Now e Dazn.



Conference League, Fiorentina-Ferencvaros in diretta: la cronaca

Non ci sono precedenti tra Fiorentina e Ferencvaros. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con il vento in poppa per via delle rispettive vittorie neri rispettivi campionati: la viola ha calato il tris al Cagliari (3-0 al Franchi) mentre gli ungheresi reduci sono dal (6-1) in casa dell'MKT. In Conference invece, nella prima giornata la Viola ha pareggiato in casa del Genk, il Ferencvacos ha battuto il Cukaricki per (3-1).

Fiorentina-Ferencvaros, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.