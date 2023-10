Fiorentina-Cukaricki, dove vederla in tv

Fiorentina-Cukaricki: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Cukaricki è in programma alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Cukaricki: in diretta TV

Fiorentina-Cukaricki sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Fiorentina-Cukaricki in streaming

La partita tra Fiorentina e Cukaricki sarà visibile in streaming accedendo alla piattaforma NOW e sulle applicazioni SkyGo e Dazn.



Fiorentina-Cukaricki in diretta: la cronaca

Primo confronto ufficiale per la Fiorentina contro la formazione di Belgrado (alla sua prima partecipazione assoluta in una fase a gironi di una coppa europea), dopo aver incrociato negli anni passati altri due squadre della capitale serba (Stella Rossa e Partizan), oltre al Vojvodina di Novi Sad. Nel complesso, sono dieci i precedenti con compagini serbe: il bilancio è: quattro vittorie, tre pareggi e tre ko, con sedici gol messi a segno e dieci subiti. Qui le probabili formazioni

