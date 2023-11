Probabili formazioni Cukaricki-Fiorentina: Italiano punta su Nzola

LESKOVAC (SERBIA) - La Fiorentina scende in campo contro il Cukaricki per la 4ª giornata della fase a gironi del gruppo F di Conference League : al Gradski stadion Dubocica, il calcio d'inizio è fissato alle 18:45.

La probabile formazione di Matic

CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji. Allenatore: Matic.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Comuzzo, Ranieri; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

Italiano lancia Comuzzo al centro della difesa



In porta si rivedrà Christensen mentre in difesa Italiano ha deciso di premiare con la prima da titolare Pierozzi, ristabilito dopo un affaticamento. Al centro della retroguardia probabile coppia inedita formata da Milenkovic e dal baby Comuzzo mentre in mezzo al campo sarà la volta di Lopez assieme a Mandragora. In attacco, dietro a Nzola, spazio di nuovo a Barak come perno centrale della trequarti e, sulle fasce, a Ikoné oltre a uno tra Brekalo (in vantaggio) e Sottil.

