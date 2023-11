Cukaricki-Fiorentina, dove vederla in tv

Cukaricki-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Cukaricki-Fiorentina è in programma alle ore 18:45 al Gradski Stadion Dubocica di Leskovac e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in diretta TV

Cukaricki-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in streaming

La partita Cukaricki-Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo alle app Sky-Go, Now e Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Cukaricki-Fiorentina in diretta: la cronaca

La Fiorentina nelle prime tre uscite di Conference League ha pareggiato con Genk e Ferencvaros con il medesimo risultato (2-2), prima di battere proprio i serbi con un netto 6-0 al Franchi. La Viola vuole un ‘altra vittoria per provare a staccare le avversarie in vetta al girone e chiudere al primo posto. Zero punti invece per il Cukaricki che ha all'attivo oltre alle 3 sconfitte, 1 gol fatto e ben 11 subiti. Qui le probabili formazioni

