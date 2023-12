Pagelle Fiorentina: Barak non molla, Parisi fatica

Soffrendo, rimontando, aggiustando in corsa, difendendo con i denti, insomma se non soffrono sembra che non si divertano lui e la Fiorentina, ma alla fine il 2-1 premia caparbietà e temperamento.

Christensen 6,5

Buona parata/uscita su Paintsil. Con i piedi fa venire i brividi a compagni e tifosi in un paio di occasioni.

Parisi 5

Schierato di nuovo a destra con i soliti, evidenti problemi. Finisce messo nel mezzo da Baah e Kayembe sul’1-0 del Genk.

Kayode (1’ st) 7

Torna un mese e spiccioli dopo l’infortunio alla caviglia: dà subito solidità alla fascia destra e si procura il rigore-vittoria. Determinante.

Quarta 6

Prima mette una toppa a un paio di situazioni non semplici, poi chiude male, anzi non chiude, andando giù in scivolata su Kayembe. Si riscatta arrivando per primo sulla respinta corta del portiere belga per l’1-1.

Milenkovic (1’ st) 6,5

Senza nemmeno una sbavatura, fa diventare di cemento la difesa della Fiorentina. Un suo recupero innesca l’azione del 2-1.

Mina 6,5

Prima da titolare per il colombiano ex Everton. Sui piazzati fa valere i suoi quasi 200 centimetri nel gioco aereo, vedi il tap-in vincente di Quarta.

Biraghi 6,5

Patisce quando Paintsil aumenta i giri, meglio nelle proiezioni in attacco con alcuni cross interessanti. Ottima una sua chiusura nel recupero della ripresa.

Maxime Lopez 6

Una regia abbastanza semplice e scontata, nel senso che gioca sì un buon numero di palloni facendosi cercare dai compagni, ma difficilmente gli parte il lancio smarcante.

Duncan 6

Lavoro oscuro e faticoso contro i due mediani del Genk che macinano azioni e chilometri.

Arthur (14’ st) 6,5

Si prende palloni e iniziative per aumentare i pericoli nella metà campo del Genk.

Ikoné 6

Vivace, ma non va convinto sul tiro a colpo sicuro con il portiere fuori dai pali e Hrosovsky riesce a respingere sulla linea.

Brekalo (36’ st) sv

Le sue corse per allentare la pressione belga.

Barak 6

Partecipa poco a triangolazioni e scambi ravvicinati, ma di testa è il più pericoloso e ci vogliono due super parate di Van Crombrugge per negargli il gol.

Beltran (14’ st) 6

Perde subito un pallone sulla trequarti viola, è bravo però a servire Kayode sulla corsa nell’azione del rigore.

Gonzalez 7

Con Ikoné in campo, deve traslocare a sinistra e così ha bisogno di un dribbling in più per andare al tiro. Poi, dal dischetto, regala la qualificazione alla Fiorentina

Kouame 6,5

Preferito a Nzola e Beltran. Si batte e si sbatte.