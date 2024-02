Diretta sorteggio ottavi Conference League: Fiorentina contro il Maccabi Haifa LIVE

NYON (SVIZZERA) - Dopo i verdetti usciti dai playoff oggi (23 febbraio) nella sede Uefa di Nyon è andato in scena il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Conference League . La Fiorentina (testa di serie per aver vinto il proprio girone) ha 'pescato' gli israeliani del Maccabi Haifa . La diretta della cerimonia...

13:41

Fiorentina, il Maccabi in campionato

Il Maccabi Haifa è capolista nel proprio campionato insieme al Maccabi Tel Aviv, altra formazione che partecipa all'Europa League e che sarà impegnata contro l'Olympiakos.

13:31

Fiorentina, le date delle sfide con il Maccabi Haifa

In quanto testa di serie (per aver vinto il proprio girone) la Fiorentina giocherà in casa il ritorno degli ottavi di finale contro gli israeliani del Maccabi Haifa in programma il 14 marzo. Viola in trasferta invece una settimana prima (7 marzo) per il primo round.

13:20

Olympiacos contro Maccabi Tel Aviv

L'ultimo accoppiamento degli ottavi di Conference League: ai greci dell'Olympiacos toccano gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.

13:19

Per la Fiorentina c'è il Maccabi Haifa

Sorteggiata la Fiorentina nel settimo accoppiamento: agli ottavi di Conference League i viola affronteranno gli israeliani del Maccabi Haifa.

13:18

Allo Sturm Graz tocca il Lille

Nel sesto accoppiamento vengono abbinati gli austriaci dello Sturm Graz e i francesi del Lille (teste di serie).

13:17

Dinamo Zagabria contro il Paok

Il quinto accoppiamento: ai croati della Dinamo Zagabria toccano i greci del Paok di Salonicco (teste di serie)

13:16

Union Saint-Gilloise contro Fenerbahce

Il quarto accoppiamento degli ottavi di Conference: i belgi dell'Union Saint-Gilloise pescano i turchi del Fenerbahce (teste di serie).

13:15

Il Molde 'pesca' il Bruges

Ecco il terzo accoppiamento: i norvegesi del Molde pescano i belgi del Bruges (testa di serie).

13:14

All'Ajax tocca l'Aston Villa

Il secondo accoppiamento: agli olandesi dell'Ajax è toccata la testa di serie Aston Villa (Inghilterra).

13:12

Servette contro Viktoria Plzen

Ecco il primo accoppiamento: gli svizzeri del Servette affronteranno i cechi del Viktoria Plzen (testa di serie) negli ottavi di Conference League.

13:09

Sorteggio: 'pesca' l'ex calciatore greco Katsouranis

A estrarre le palle dalle due urne del sorteggio degli ottavi di Confernece è l'ex calciatore greco Kostas Katsouranis.

13:02

Conference League: via al sorteggio per gli ottavi

Via alla cerimonia del sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Conference League a Nyon: vengono presentate le 16 squadre qualificate.

12:55

Ottavi Conference League: le possibili avversarie della Fiorentina

La Fiorentina, che ha vinto il proprio girone di Conference League, non potrà pescare nel sorteggio di Nyon un'altra testa di serie. Queste le possibili avversarie dei viola agli ottavi di finale: Ajax (Olanda), Dinamo Zagabria (Croazia), Maccabi Haifa (Israele), Servette (Svizzera), Sturm Graz (Austria), Molde (Norvegia), Olympiacos (Grecia), Union Saint-Gilloise (Belgio).

12:51

Fiorentina, patto per l'Europa tra Italiano e la squadra

Aspettando il sorteggio per conoscere l'avversaria degli ottavi di finale di Conference League, in casa Fiorentina è andato in scena un confronto tra Italiano e la squadra: c'è un patto per l'Europa... (APPROFONDISCI)

12:48

Conference League: dove e quando si giocherà la finale

In attesa del sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale, le 16 squadre rimaste in corsa sognano di arrivare alla finale della Conference League 2023/24 che si svolgerà all'AEK Arena di Atene il 29 maggio.

12:42

Ottavi Conference: criteri del sorteggio e regole

Agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione. Se nel doppio confronto le due squadre opposte saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.

12:30

Conference League, sorteggio ottavi: non teste di serie

Ajax (Olanda)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Maccabi Haifa (Israele)

Servette (Svizzera)

Sturm Graz (Austria)

Molde (Norvegia)

Olympiakos (Grecia)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

12:23

Conference League, sorteggio ottavi: teste di serie

Aston Villa (Inghilterra)

Club Brugge (Belgio)

Fenerbahce (Turchia)

Fiorentina (Italia)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Paok (Grecia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

12:15

Sorteggio ottavi Conference: squadre divise in due fasce

Agli ottavi di finale della Conference League (andata il 7 marzo e ritorno il 14 marzo) partecipano 16 squadre divise in due fasce: le otto vincitrici dei gironi (teste di serie, giocheranno il ritorno in casa) e le otto vincitrici dei playoff. Le squadre che vinceranno la loro doppia sfifa avanzeranno ai quarti di finale di aprile.

Nyon (Svizzera), sede dell'Uefa