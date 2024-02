Legia Varsavia, la Curva prende in giro la Uefa: “Sorpresa”

Il fatto è accaduto ieri sera a Varsavia , prima del match tra Legia e Molde, valido per gli spareggi di Conference League . I tifosi di casa hanno dovuto fare i conti con la chiusa della Curva: una decisione presa dalla Uefa che ha punito atti violenti accaduti nel recente passato . Come è noto, gli ultras del Legia Varsavia sono tra i più temuti e pericolosi d'Europa. Nel settore chiuso c’era un enorme striscione con la scritta: "This time you won, Uefa", cioè "Questa volta hai vinto tu, Uefa". Una resa? Macchè.

I tifosi del Legia contro la Uefa

Pochi istanti dopo, in una tribuna regolarmente aperta al pubblico e sold out, è comparsa una coreografica con un omino della Lego con gli occhiali da sole e la scritta: "Surprise Motherfu****", ovvero "Sorpresa stron**". Una presa in giro alla Uefa senza precedenti. Per la cronaca il Legia ha perso per 3-0 e quindi non giocherà gli ottavi della Conference League, a differenza della Fiorentina.