Maccabi Haifa-Fiorentina diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Maccabi Haifa-Fiorentina, la cronaca

Dopo aver chiuso al primo posto della fase a gironi, la Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa agli ottavi di finale. Quest'oggi è in programma la gara d'andata, con il ritorno fissato al Franchi nella serata del 14 marzo. La squadra di Italiano cercherà di arrivare fino in fondo alla competizione, come accaduto nella scorsa stagione, quando è stata sconfitta in finale dal West Ham.