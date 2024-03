Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: decide Barak al 95', Italiano 'vede' i quarti

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: cronaca, tabellino e statistiche

Fiorentina, Nzola illude. Poi la rimonta del Maccabi

La squadra di Italiano parte bene e sblocca subito il risultato al 2': cross dalla destra di Kayode sulla testa di Nzola che elude la marcatura di Kandil e batte Kaiuf. La Fiorentina gestisce senza troppi patemi il vantaggio ma al 12' arriva, a sorpresa, il pareggio del Maccabi Haifa con Seck, abile a superare Terracciano con una zampata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I gigliati perdono certezze e al 29' subiscono la rete del 2-1: Kinda approfitta di una disattenzione difensiva di Kayode e con il destro in diagonale batte Terracciano. La squadra di Degu sfiora anche il tris al 33' con Pierrot e al 37' con Kandil. Prima del duplice fischio, l'arbitro lituano Rumsas ammonisce Italiano: il tecnico viola, diffidato, salterà la sfida di ritorno a Firenze.

Barak condanna il Maccabi al 95'!

Nella ripresa la Fiorentina entra in campo con un altro piglio: al 57' Nzola sfiora la doppietta di testa ma il pareggio arriva un minuto dopo. È il 58' quando Nico Gonzalez serve Nzola: la sponda di petto dell'angolano premia Beltran che, da ottima posizione, supera ancora Kaiuf. La squadra di Italiano alza i ritmi ma il 3-2 lo segna il Maccabi con Khalaili, il cui diagonale al 67' batte un incredulo Terracciano. La Fiorentina non demorde e trova il nuovo pareggio al 73' grazie a Mandragora che segna con un destro di prima intenzione. Finale nervoso: all'80' il Maccabi resta in dieci per il doppio giallo a Show, ammonizione anche per Milenkovic (diffidato, salterà il ritorno). Quando il pareggio sembra ormai scritto, ci pensa l''uomo di Coppa' Barak - subentrato all'81' al posto di Mandragora - con un mancino dal limite su assist di Bonaventura, a regalare a Italiano un prezioso successo in vista del secondo round, in programma allo stadio 'Franchi', il prossimo 14 marzo.