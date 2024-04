Fiorentina-Viktoria Plzen diretta ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo lo 0-0 dell'andata, riecco Fiorentina e Viktoria Plzen di nuovo rivali per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola cercano in casa il pass per le semifinali.

Fiorentina-Viktoria Plzen, l'orario

La sfida tra Fiorentina e Viktoria Plzen si disputerà oggi, giovedì 18 aprile, alle ore 18.45, allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in diretta tv

La partita tra Fiorentina e Viktoria Plzen sarà visibile in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky 254. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in streaming

Oltre alla diretta tv, potrete seguire l'incontro Fiorentina-Viktoria Plzen in streaming scaricando le app Dazn, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili tv, tablet, smarpthone e pc.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico, Beltran, Kouame; Belotti. A disposizione: Christensen, Faraoni, Kayode, Parisi, Comuzzo, M. Quarta, Arthur, Maxime Lopez, Duncan, Barak, Infantino, Ikoné, Sottil, Nzola.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Belotti, Mandragora. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Koubek

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Chory. A disposizione: Baier, Hejda, Paluska, Reznik, Jorka, Mosquera, Traore, Kliment, Tvrdon.

Indisponibili: Durosimni, Sikora, Valenta. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Koubek.

Fiorentina-Viktoria Plzen, la cronaca

La Fiorentina ha ancora tanti obiettivi stagionali da raggiungere, uno di questi è l'accesso in semifinale di Conference League. Si ripartirà dal Franchi e dallo zero a zero della gara d'andata. Tanti elogi per Italiano e la sua squadra, definita dal tecnico rivale il Barcellona d'Italia, ma la qualificazione è ancora aperta e i viola, reduci dal pareggio in campionato contro il Genoa, proveranno a conquistarla sfruttando la spinta del suo pubblico e, magari, i gol di Belotti, invocati in conferenza stampa proprio da Italiano.

