Conference, Fiorentina in semifinale: battuto 2-0 il Viktoria Plzen ai supplementari

Sono serviti i supplementari alla Fiorentina per superare il Viktoria Plzen e accedere così alle semifinali di Conference League . Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra allenata da Italiano ha superato 2-0 la squadra ceca al Franchi. Decisive le reti di Nico Gonzalez e Biraghi ai supplementari dopo i novanta minuti finiti senza reti ma con tante occasioni per i viola.

Pali, traverse e vittoria ai supplementari

Solo nel primo tempo palo di Belotti e traversa di Ikoné. Nel secondo tempo calano i ritmi, il Viktoria Plzen resta in dieci per il rosso di Cadu, ma la Fiorentina non riesce a sbloccarla. Accade tutto dopo il novantesimo. Al primo minuto del primo tempo supplementare Nico Gonzalez batte il portiere col mancino. Pochi minuti dopo traversa di Martinez Quarta. Nel secondo tempo supplementare Ikoné lancia Biraghi per il bis. Finisce 2-0. Fiorentina in semifinale.