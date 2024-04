Fiorentina-Bruges: data, orario e tv della semifinale di Conference League

La Fiorentina è in semifinale di Conference League dopo aver eliminato il Viktoria Plzen ai supplementari . Adesso la missione è arrivare finalissima del 29 maggio, in programma all'Aek Arena di Atene, in Grecia: per riuscirci i viola di Vincenzo Italiano dovranno prima superare in una doppia semifinale i belgi del Bruges , che hanno invece avuto la meglio sui greci del Paok.

Fiorentina-Bruges: data e orario delle semifinali

L’andata della doppia semifinale di Europa League tra Fiorentina e Bruges è in agenda giovedì 2 maggio al Franchi, mentre il ritorno si giocherà in Belgio giovedì 9 maggio, la settimana successiva rispetto al primo round. Entrambe le partite andranno in scena alle ore 21.

Conference League: dove seguirla in tv e streaming

Le due semifinali di Conference League tra Fiorentina e Bruges saranno trasmesse in diretta tv su Dazn e Sky Sport. Le due partite potranno inoltre essere seguite in streaming su Dazn, Sky Go e Now mentre le dirette testuali dei match saranno disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Fiorentina, il percorso in Conference League

La Fiorentina ha superato il proprio girone di Conference League da prima della classe. E finora non ha mai perso. Agli ottavi di finale la Viola ha poi battuto gli israeliani del Maccabi Haifa e ai quarti appunto i cechi del Viktoria Plzen.