Conference, Aston Villa e Olympiakos passano ai rigori. Tutto facile per il Club Brugge

Non solo la vittoria della Fiorentina sul Viktoria Plzen . Dal ritorno dei quarti di finale della Conference League sono arrivate tantissime emozioni, soprattutto per quanto riguarda la gara tra Lille e Aston Villa . Dopo l' infortunio di Zaniolo , il match è andato ai calci di rigore dopo il doppio vantaggio dei francesi con Yazici (15') e Andre (67') recuperato nel finale da Cash (87').

Lille-Aston Villa e il "caso Martinez"

Il match era terminato 3-3 on aggregate e ai calci di rigore è stato decisivo il Dibu Martinez dopo un episodio alquanto insolito: il portiere argentino è stato ammonito dopo aver zittito i tifosi di casa, ma aveva già ricevuto un giallo durante la gara (LEGGI QUI PERCHÈ NON È STATO ESPULSO). Dal dischetto è riuscito a ipnotizzare Bentaleb e Andre, al primo e all'ultimo tentativo.

Passano il PAOK e Olympiakos

In Grecia, invece, il Club Brugge ha chiuso i conti nel primo tempo contro il PAOK Salonicco: doppietta di Jutgla e doppia sfida conclusa sul 3-0 per la squadra belga, che se la vedrà con la Fiorentina in semifinale. L'altro accoppiamento, infine, è Aston Villa-Olympiakos: i greci, infatti, hanno superato il Fenerbahce ai rigori dopo l'1-0 dei turchi nei tempi regolamentari. Decisivo l'errore dal dischetto di Leonardo Bonucci.