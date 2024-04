Aston Villa, Zaniolo sostituito per infortunio: le sue condizioni

È durata solo ventotto minuti Lille-Aston Villa per Nicolò Zaniolo in Conference League . Il calciatore italiano, infatti, è stato costretto alla sostituzione dopo un duro scontro di gioco con André, capitano del club francese. Dopo l'impatto l'ex Roma ha sbattuto violentemente la schiena sul terreno di gioco .

Aston Villa, Zaniolo costretto al cambio per infortunio

Unai Emery ha quindi tolto dal campo Zaniolo per inserire Morgan Rogers con l'Aston Villa che era già sotto di un gol. L'andata in Inghilterra era terminata 2-1 per la squadra di Birmingham e chi passerà il turno se la vedrà con na tra Olympiacos e Fenerbahce. Nelle prossime ore, comunque, il giocatore si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso.

I numeri di Zaniolo in stagione

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray quest'estate, Zaniolo ha raccolto trentasette presenze in tutte le competizioni, riuscendo a segnare tre reti. Da quando è arrivato Luciano Spalletti, invece, ha collezionato sei gettoni con la maglia della Nazionale.