Italia, quinto posto in Champions a un passo: arriva già stasera se...

La due giorni trionfale delle tedesche - Bayern e Dortmund in semifinale - non deve spaventarci nella corsa per ottenere la 5ª squadra nella prossima Champions, “privilegio” che l’Uefa concede alle due migliori due federazioni per risultati in questa edizione delle coppe. La Germania si è avvicinata ai 18,428 punti dell’Italia capolista del ranking - 18,856 contando il bottino che arriverà dal confronto tra Roma e Milan - girando a quota 17,642 e sperando di salire ancora grazie al Leverkusen, ma la Serie A può contare pure sui cammini di Fiorentina e Atalanta che se dovessero eliminare stasera Liverpool e Plzen porterebbero l’Italia a un millimetro dall’obiettivo. Se la Germania si è rialzata, infatti, l’Inghilterra ieri ha perso Arsenal e City e rischia appunto di salutare anche Liverpool e West Ham, rimanendo solo con l’Aston Villa in Conference. A quel punto i giochi sarebbero chiusi: non basterebbe il solo Emery per superare l’Italia.