MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Real Madrid vola in semifinale di Champions League: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (in gol Rodrygo al 12' e De Bruyne al 76') i 'Blancos' di Carlo Ancelotti eliminano il Manchester City di Pep Guardiola ai calci di rigore: decisivo il gol di Rudiger, ininfluente l'errore di Modric. Ai 'Citizens', campioni d'Europa in carica, pesano invece gli errori di Bernardo Silva e Kovacic.