Quinto posto Uefa, ranking aggiornato: Germania sempre più vicina all'Italia

Ranking Uefa aggiornato: Germania più vicina all'Italia

La Germania ha raggiunto infatti 17,642 punti, contro i 18,428 dell'Italia. C'è un altro club tedesco impegnato in Europa League: il Bayer Leverkusen, che se la vedrà con il West Ham. L'Inghilterra occupa attualmente la terza posizione in classifica. Per l'Italia scenderanno in campo stasera Roma, Milan (impegnate in uno scontro diretto), Atalanta e Fiorentina.