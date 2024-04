Bayern in semifinale Champions, basta Kimmich per eliminare l'Arsenal: 1-0

Il Bayern Monaco vola in semifinale di Champions League: eliminato l'Arsenal, battuto 1-0 all'Allianz Arena dopo il 2-2 nella gara di andata. Il ritorno dei quarti di finale è stato deciso da un gol di Kimmich al 63'. I tedeschi di Tuchel avanzano verso la finale di Wembley. Dopo aver estromesso la Lazio dalla massima kermesse continentale per club è toccato gli uomini di Arteta.