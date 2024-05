La Fiorentina vince di misura al Franchi e si avvicina alla finale di Conference League. Il Bruges, infatti, viene piegato con il punteggio di 3-2 nel primo round della semifinale. Decisivo il gol in extremis di Nzola che fa esplodere di gioia il popolo viola. Nel primo tempo avevano fatto la differenza le reti messe a segno da Sottil e Belotti. Insomma, la Fiorentina ha messo il muso davanti in attesa del ritorno che si giocherà in Belgio.