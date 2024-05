Fiorentina, perché gioca mercoledì in Conference? Il motivo e cosa succede a Bruges

"Abbiamo tanta fiducia in vista della gara di domani, mi fido dei miei giocatori che fin qui hanno fatto molto bene. Il gruppo ha veramente fame, vogliamo mettere in campo una grande prestazione, io sono tranquillo e come sempre voglio vincere", ha dichiarato il tecnico del Bruges, Nicky Hayen , alla vigilia della gara di ritorno delle semifinali di Conference League contro la Fiorentina. "Tutti i giocatori sono importanti e ci sarà bisogno di tutti" ha aggiunto. "Sappiamo quali sono i punti di forza e i punti deboli della Fiorentina e abbiamo lavorato su quelli. I giocatori hanno fiducia e sanno cosa devono fare. Domani sarà una grande partita. E' bello per tutti noi preparare questa semifinale, ma siamo concentrati al 100% come in ogni altra gara. Abbiamo visto molte partite della Fiorentina, anche quella di ritorno in Coppa Italia con l'Atalanta che dimostra che anche partendo da 0-1 si può ribaltare il risultato".

Bruges-Fiorentina, Italiano: "Vogliamo ripeterci"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, sogna di raggiungere per il secondo anno consecutivo, la finale di Conference League: "Il pensiero è quello, è riuscire ad arrivare come lo scorso anno a completare questo percorso per avere la possibilità di giocarci questo trofeo. Per farlo dovremo passare da questo stadio e da questo avversario per metterlo in difficoltà come all'andata, in una partita giocata bene pur con due errori che ci sono costati due gol. Dovremo cercare di essere concreti e non sbagliare, perché gli episodi la decideranno e dovremo portarli dalla nostra parte giocando con testa e disciplina, sia quando avremo il pallone che quando non ce l'avremo".