Bruges-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Un gol di vantaggio per la Fiorentina che vuole conquistare l'accesso ad un'altra finale di Conference League. Per riuscirci dovrà difendere il 3-2 maturato al Franchi una settimana fa contro il Bruges .

Bruges-Fiorentina, l'orario

Bruges-Fiorentina andrà in scena oggi, mercoledì 8 maggio, con calcio d'inizio alle ore 18.45. Si giocherà al Breydel Stadium. Gara valida per il ritorno delle semifinali di Conference League.

Dove vedere Bruges-Fiorentina in diretta tv

La partita tra Bruges e Fiorentina verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e in diretta su Dazn e sui canali Sky Calcio e Sky Sport 251. Potrete seguire la diretta testuale del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Bruges-Fiorentina in streaming

Bruges-Fiorentina sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app di Dazn, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.