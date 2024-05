Fiorentina in finale di Conference: quanto ha guadagnato finora

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha raggiunto per la seconda volta consecutiva la finale di Conference League dopo aver superato il Club Brugge in semifinale. Nell'ultimo atto della competizione, in programma ad Atene il prossimo 29 maggio, in cui troverà una tra Aston Villa e Olympiakos. Ma quanto ha guadagnato finora la Viola da questo torneo?