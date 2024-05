Fiorentina, entusiasmo per la finale: l'accoglienza dei tifosi è irrefrenabile

Entusiasmo alle stelle per la Fiorentina dopo la conquista della seconda finale consecutiva di Conference League. Stanotte, circa trecento tifosi hanno accolto il gruppo con una gioia irrefrenabile. La squadra di Italiano, come noto, ha vinto il doppio confronto giocato con il Bruges, tornando da imbattuta dopo la vittoria conquistata al Franchi e il pareggio rimediato ieri in Belgio.