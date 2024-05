Fiorentina, la figlia di Joe Barone posta la prima pagina di Stadio

La Fiorentina ha raggiunto la sua seconda finale di Conference League consevutiva dopo aver eliminato il Club Brugge in semifinale. Un traguardo importante che potrebbe permettere alla squadra di sollevare un trofeo a più di vent'anni dall'ultima volta per dedicarlo al compianto Joe Barone .

Gabriella e la foto social con la prima pagine del Corriere dello Sport - Stadio

Gabriella, figlia del direttore generale viola scomparso a marzo in seguito a un malore, lo ha sottolineato in una storia pubblicata sui social in cui si vede la prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio dedicata proprio all'ex dirigente viola (Per te Joe, ndr) e la scritta "Per te, papà".