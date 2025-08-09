Fiorentina, perché l’esordio in casa in Conference sarà al Mapei

La Fiorentina inizierà la sua Conference casalinga a Reggio Emilia il 28 agosto. Lo ha ufficializzato il club ieri con una nota: «La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l’accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi». Poco più di centosettanta chilometri, nemmeno due ore di macchina, separano lo stadio Franchi dal Mapei: sarà questa la distanza che i viola dovranno coprire per disputare la prima gara casalinga della stagione di Conference contro la vincente tra gli ucraini del Polissya e gli ungheresi del Paksi. Il turno è stato ipotecato all’andata dai padroni di casa con un netto 3-0: per il verdetto senza appello bisognerà aspettare il ritorno, giovedì 14.
Mapei Stadium, la Tribuna sud resterà chiusa
Al Mapei la Tribuna sud resterà chiusa, dopo le sanzioni Uefa arrivate in seguito alla semifinale di ritorno Fiorentina-Betis della scorsa stagione, mentre la nord sarà destinata agli ospiti, per una capienza complessiva di circa dodicimila posti a sedere. La Viola farà il suo esordio nella più giovane competizione europea per club in trasferta, il 21 agosto, a due giorni dal fischio d’inizio del campionato 2025-2026. E dopo due finali perse e una solo sfiorata lo scorso anno, l’obiettivo malcelato della stagione viola non può che essere uno: «Riportare un trofeo in città», dalle parole di Pioli.