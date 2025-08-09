Fiorentina, perché l’esordio in casa in Conference sarà al Mapei

La Fiorentina inizierà la sua Conference casalinga a Reggio Emilia il 28 agosto. Lo ha ufficializzato il club ieri con una nota: «La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l’accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi». Poco più di centosettanta chilometri, nemmeno due ore di macchina, separano lo stadio Franchi dal Mapei: sarà questa la distanza che i viola dovranno coprire per disputare la prima gara casalinga della stagione di Conference contro la vincente tra gli ucraini del Polissya e gli ungheresi del Paksi. Il turno è stato ipotecato all’andata dai padroni di casa con un netto 3-0: per il verdetto senza appello bisognerà aspettare il ritorno, giovedì 14.