Fiorentina, ecco l'avversario per i preliminari di Conference League: sarà una tra Polissya e Paksi

I preliminari di Conference League entrano nel vivo con l'ingresso delle big. Tra le favorite, per il quarto anno consecutivo, c'è anche la Fiorentina di Stefano Pioli . Oggi l'urna di Nyon ha accoppiato i viola con la vincente tra il Polissya e il Paksi per l'ultimo turno preliminare prima della League Phase. L'andata della sfida è in programma per il 21 agosto, mentre il ritorno per la settimana successiva, il 28 agosto, dove la Fiorentina giocherà in casa .

Conference League, la Fiorentina giocherà contro il Polissya o il Paksi

L'andata tra Polissya e Paksi si giocherà giovedì 7 agosto in Ucraina, mentre il ritorno è in programma in Ungheria per giovedì 14 agosto. Il Polissya è reduce dal passaggio del suo primo turno preliminare dopo aver battuto in rimonta il Santa Coloma, squadra di Andorra. Nella scorsa stagione hanno raggiunto il quarto posto nella classifica del campionato ucraino alle spalle di Dynamo Kiev, Oleksandria e Shakhtar Donetksk. Percorso diverso per il Paksi che si era qualificato ai preliminari di Europa League dopo il terzo posto in classifica nel campionato ungherese e aver vinto la coppa nazionale. La squadra però è uscita dal suo primo turno preliminare contro il Cluj ed è "retrocessa" in Conference League. Oltre a Polissya e Paksi, queste erano le possibili avversarie dei viola: Losanna, Astana, Hajuduk Spalato, Dinamo City, Craiova, Spartak Trnava, Zalgiris e Kardzhali.