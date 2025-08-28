Fiorentina-Polissya, diretta Conference League, ritorno preliminari LIVE

- O. NazarenkoNazarenko , 2'
- O. AndriievskyiAndriievskyi , 14'
REGGIO EMILIA - La Fiorentina di Stefano Pioli affronta la formazione ucraina nel ritorno dei preliminari della Conference League. La squadra toscana ha ipotecato la qualificazione grazie al successo per tre a zero ottenuto una settimana fa. Rispetto alla sfida di andata, il tecnico emiliano cambia cinque uomini: segui tutti gli aggiornamenti
21:00
Gosens e Gudmundsson in campo nella ripresa
Il tecnico Pioli dopo l'intervallo ha lasciato negli spogliatoi Parisi e Ndour, al loro posto ci sono Gosens e Gudmundsson
20:55
Gosens e Gudmundsson si riscaldano nell'intervallo
Pioli non è soddisfatto dell'atteggiamento della propria squadra, il tecnico è intenzionato a cambiare il proprio schieramento: Gosens e Gudmundsson hanno intensificato il loro riscaldamento ed entreranno in campo nella ripresa
20:45
45' - All'intervallo Polissya avanti di due gol
Gli ucraini del Polissya al termine del primo tempo conducono l'incontro per due a zero grazie alle reti realizzate da Nazarenko e Andriyevski
20:43
43' - La Fiorentina chiude il primo tempo in attacco
La Fiorentina chiude in avanti il primo tempo: dopo una partenza incerta, la formazione di Pioli ha ritrovato gli equilibri in mezzo al campo
20:38
38' - Fazzini ci prova dal limite
Ancora una conclusione a rete della Fiorentina: il destro di Fazzini viene bloccato dal portiere ospite
20:35
35' - Fiorentina-Polissya, Ndour anticipato dal portiere
Altra occasione per la Fiorentina, pasticcio difensivo della difesa ucraina, ma Ndour si allunga troppo il pallone e viene anticipato dal portiere in uscita
20:28
28' - Mandragora, tiro ribattuto
La Fiorentina continua ad attaccare: il tiro al volo di Mandragora viene respinto in angolo
20:24
25' - Sinistro di Dzeko, palla in angolo
La partenza strepitosa ha dato coraggio alla squadra ucraina, la Fiorentina attende e prova a ripartire sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Momento delicato della sfida per i padroni di casa che ora provano a uscire dal tunnel. Sinistro di Dzeko, tiro rimpallato in angolo
20:13
13' - Inizio da incubo per la Fiorentina: raddoppio del Polissya
La formazione ucraina trova il raddoppio grazie a una rete strepitosa di Andriyevski: sinistro da fuori area all'incrocio dei pali. De Gea non può far nulla
20:07
Fiorentina, la partenza è in salita
Doccia fredda per la formazione di Pioli che a Reggio Emilia va subito sotto. L'ampio vantaggio maturato nella sfida di andata rende tranquilla la formazione toscana che ora cerca una pronta reazione
20:02
2' - Comuzzo, che pasticcio: Polissya in vantaggio!
Ucraini in vantaggio dopo novanta secondi di gioco: errore difensivo di Comuzzo, De Gea esce fino al limite dell'area ma non riesce a evitare la rete del vantaggio siglata da Nazarenko a porta vuota
20:00
Conference League, Fiorentina-Polissya: si comincia!
E' iniziata allo Stadio di Reggio Emilia la sfida di ritorno tra la Fiorentina e gli ucraini del Polissya. La formazione di Pioli parte dal vantaggio di 3-0 maturato nella sfida della setimana scorsa
19:50
Fiorentina-Polissya, dove vederla in tv
La sfida tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8
19:30
Conference, pioggia battente su Reggio Emilia
La sfida di questa sera tra Fiorentina e Polissya si disputerà su un terreno di gioco piuttosto pesante: da pochi minuti su Reggio Emilia è in corso un grosso temporale
19:15
Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. All: Pioli
Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan