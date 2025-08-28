Fiorentina-Polissya, diretta Conference League, ritorno preliminari LIVE

21:00

Gosens e Gudmundsson in campo nella ripresa

Il tecnico Pioli dopo l'intervallo ha lasciato negli spogliatoi Parisi e Ndour, al loro posto ci sono Gosens e Gudmundsson

20:55

Gosens e Gudmundsson si riscaldano nell'intervallo

Pioli non è soddisfatto dell'atteggiamento della propria squadra, il tecnico è intenzionato a cambiare il proprio schieramento: Gosens e Gudmundsson hanno intensificato il loro riscaldamento ed entreranno in campo nella ripresa

20:45

45' - All'intervallo Polissya avanti di due gol

Gli ucraini del Polissya al termine del primo tempo conducono l'incontro per due a zero grazie alle reti realizzate da Nazarenko e Andriyevski

20:43

43' - La Fiorentina chiude il primo tempo in attacco

La Fiorentina chiude in avanti il primo tempo: dopo una partenza incerta, la formazione di Pioli ha ritrovato gli equilibri in mezzo al campo

20:38

38' - Fazzini ci prova dal limite

Ancora una conclusione a rete della Fiorentina: il destro di Fazzini viene bloccato dal portiere ospite

20:35

35' - Fiorentina-Polissya, Ndour anticipato dal portiere

Altra occasione per la Fiorentina, pasticcio difensivo della difesa ucraina, ma Ndour si allunga troppo il pallone e viene anticipato dal portiere in uscita

20:28

28' - Mandragora, tiro ribattuto

La Fiorentina continua ad attaccare: il tiro al volo di Mandragora viene respinto in angolo

20:24

25' - Sinistro di Dzeko, palla in angolo

La partenza strepitosa ha dato coraggio alla squadra ucraina, la Fiorentina attende e prova a ripartire sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Momento delicato della sfida per i padroni di casa che ora provano a uscire dal tunnel. Sinistro di Dzeko, tiro rimpallato in angolo

20:13

13' - Inizio da incubo per la Fiorentina: raddoppio del Polissya

La formazione ucraina trova il raddoppio grazie a una rete strepitosa di Andriyevski: sinistro da fuori area all'incrocio dei pali. De Gea non può far nulla

20:07

Fiorentina, la partenza è in salita

Doccia fredda per la formazione di Pioli che a Reggio Emilia va subito sotto. L'ampio vantaggio maturato nella sfida di andata rende tranquilla la formazione toscana che ora cerca una pronta reazione

20:02

2' - Comuzzo, che pasticcio: Polissya in vantaggio!

Ucraini in vantaggio dopo novanta secondi di gioco: errore difensivo di Comuzzo, De Gea esce fino al limite dell'area ma non riesce a evitare la rete del vantaggio siglata da Nazarenko a porta vuota

20:00

Conference League, Fiorentina-Polissya: si comincia!

E' iniziata allo Stadio di Reggio Emilia la sfida di ritorno tra la Fiorentina e gli ucraini del Polissya. La formazione di Pioli parte dal vantaggio di 3-0 maturato nella sfida della setimana scorsa

19:50

Fiorentina-Polissya, dove vederla in tv

La sfida tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8

19:30

Conference, pioggia battente su Reggio Emilia

La sfida di questa sera tra Fiorentina e Polissya si disputerà su un terreno di gioco piuttosto pesante: da pochi minuti su Reggio Emilia è in corso un grosso temporale

19:15

Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. All: Pioli

Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan

Firenze