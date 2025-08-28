Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiorentina-Polissya, diretta Conference League, ritorno preliminari LIVE

La squadra di Pioli ha già ipotecato il passaggio del turno grazie al largo successo ottenuto nella sfida di andata
Fiorentina
Fiorentina
    Polissya Zhitomir
    Polissya Zhitomir
    • O. NazarenkoNazarenko , 2'
    • O. AndriievskyiAndriievskyi , 14'
    0 - 2
    52' 2° tempo
    Agg. 3 - 2
    Conference League Preliminari - 28.08.2025
    MAPEI Stadium - Città del Tricolore

    Arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Fiorentina
    0 - 2
    52' 2° tempo
    Polissya Zhitomir
    5 min
    Aggiorna

    REGGIO EMILIA - La Fiorentina di Stefano Pioli affronta la formazione ucraina nel ritorno dei preliminari della Conference League. La squadra toscana ha ipotecato la qualificazione grazie al successo per tre a zero ottenuto una settimana fa. Rispetto alla sfida di andata, il tecnico emiliano cambia cinque uomini: segui tutti gli aggiornamenti

    21:00

    Gosens e Gudmundsson in campo nella ripresa

    Il tecnico Pioli dopo l'intervallo ha lasciato negli spogliatoi Parisi e Ndour, al loro posto ci sono Gosens e Gudmundsson

    20:55

    Gosens e Gudmundsson si riscaldano nell'intervallo

    Pioli non è soddisfatto dell'atteggiamento della propria squadra, il tecnico è intenzionato a cambiare il proprio schieramento: Gosens e Gudmundsson hanno intensificato il loro riscaldamento ed entreranno in campo nella ripresa

    20:45

    45' - All'intervallo Polissya avanti di due gol

    Gli ucraini del Polissya al termine del primo tempo conducono l'incontro per due a zero grazie alle reti realizzate da Nazarenko e Andriyevski 

    20:43

    43' - La Fiorentina chiude il primo tempo in attacco 

    La Fiorentina chiude in avanti il primo tempo: dopo una partenza incerta, la formazione di Pioli ha ritrovato gli equilibri in mezzo al campo

    20:38

    38' - Fazzini ci prova dal limite

    Ancora una conclusione a rete della Fiorentina: il destro di Fazzini viene bloccato dal portiere ospite

    20:35

    35' - Fiorentina-Polissya, Ndour anticipato dal portiere

    Altra occasione per la Fiorentina, pasticcio difensivo della difesa ucraina, ma Ndour si allunga troppo il pallone e viene anticipato dal portiere in uscita

    20:28

    28' - Mandragora, tiro ribattuto

    La Fiorentina continua ad attaccare: il tiro al volo di Mandragora viene respinto in angolo

    20:24

    25' - Sinistro di Dzeko, palla in angolo

    La partenza strepitosa ha dato coraggio alla squadra ucraina, la Fiorentina attende e prova a ripartire sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Momento delicato della sfida per i padroni di casa che ora provano a uscire dal tunnel. Sinistro di Dzeko, tiro rimpallato in angolo

    20:13

    13' - Inizio da incubo per la Fiorentina: raddoppio del Polissya

    La formazione ucraina trova il raddoppio grazie a una rete strepitosa di Andriyevski: sinistro da fuori area all'incrocio dei pali. De Gea non può far nulla

    20:07

    Fiorentina, la partenza è in salita

    Doccia fredda per la formazione di Pioli che a Reggio Emilia va subito sotto. L'ampio vantaggio maturato nella sfida di andata rende tranquilla la formazione toscana che ora cerca una pronta reazione

    20:02

    2' - Comuzzo, che pasticcio: Polissya in vantaggio!

    Ucraini in vantaggio dopo novanta secondi di gioco: errore difensivo di Comuzzo, De Gea esce fino al limite dell'area ma non riesce a evitare la rete del vantaggio siglata da Nazarenko a porta vuota

    20:00

    Conference League, Fiorentina-Polissya: si comincia!

    E' iniziata allo Stadio di Reggio Emilia la sfida di ritorno tra la Fiorentina e gli ucraini del Polissya. La formazione di Pioli parte dal vantaggio di 3-0 maturato nella sfida della setimana scorsa

    19:50

    Fiorentina-Polissya, dove vederla in tv

    La sfida tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8

    19:30

    Conference, pioggia battente su Reggio Emilia

    La sfida di questa sera tra Fiorentina e Polissya si disputerà su un terreno di gioco piuttosto pesante: da pochi minuti su Reggio Emilia è in corso un grosso temporale

    19:15

    Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali

    Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. All: Pioli

    Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan

    Firenze

