Calendario Conference League Fiorentina: programma, avversarie e dove vedere in tv

La Fiorentina è alla quarta partecipazione consecutiva in Conference League: ieri è entrata nel tabellone principale dopo il successo nei preliminari e quindi è stata inserita nella prima fascia del sorteggio. Ecco le avversarie della squadra di Pioli e le date di tutte le partite, giornata per giornata.
Conference League, le avversarie e le date di tutte le partite della Fiorentina
La Fiorentina se la vedrà contro Rapid Vienna (casa), Dinamo Kiev (campo neutro), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomuc (casa) e Losanna (fuori).
Di seguito, invece, le date di tutte le partite
1ª giornata: 2 ottobre 2025
2ª giornata: 23 ottobre 2025
3ª giornata: 6 novembre 2025
4ª giornata: 27 novembre 2025
5ª giornata: 11 novembre 2025
6ª giornata: 18 dicembre 2025
Conference League, dove vedere tutte le partite della Fiorentina in diretta tv e streaming
Tutte le sfide che vedranno protagonisti i viola di Pioli in Conference League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.