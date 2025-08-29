Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Calendario Conference League Fiorentina: programma, avversarie e dove vedere in tv

Dopo aver passato i preliminari, i viola sono pronti per le sfide in Europa: ecco tutte le partite che attendono la squadra di Pioli
2 min

La Fiorentina è alla quarta partecipazione consecutiva in Conference League: ieri è entrata nel tabellone principale dopo il successo nei preliminari e quindi è stata inserita nella prima fascia del sorteggio. Ecco le avversarie della squadra di Pioli e le date di tutte le partite, giornata per giornata. 

Conference League, le avversarie e le date di tutte le partite della Fiorentina 

La Fiorentina se la vedrà contro Rapid Vienna (casa), Dinamo Kiev (campo neutro), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomuc (casa) e Losanna (fuori).

Di seguito, invece, le date di tutte le partite  

    1ª giornata: 2 ottobre 2025 

    2ª giornata: 23 ottobre 2025 

    3ª giornata: 6 novembre 2025

    4ª giornata: 27 novembre 2025

    5ª giornata: 11 novembre 2025

    6ª giornata: 18 dicembre 2025

Conference League, dove vedere tutte le partite della Fiorentina in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i viola di Pioli in Conference League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

