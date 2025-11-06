Dove vedere Mainz-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
Momento molto delicato in casa Fiorentina, a pochi giorni dall'esonero di Stefano Pioli e ad un passo dall'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata. Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, la viola è chiamata a fare il suo anche in Conference League, dove esordirà alla guida della prima squadra Daniele Galloppa, allenatore ad interim in questa fase. Di fronte, un Mainz che ha ben figurato in campo internazionale fino a questo momento, come testimoniano i 6 punti collezionati nelle prime due partite del torneo.
Mainz-Fiorentina, l'orario
Mainz-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 18:45 alla "Mainz Arena".
Dove vedere Mainz-Fiorentina in diretta tv
Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Mainz-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Henriksen e Galloppa
MAINZ (3-4-2-1): Zentner; da Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Lee Jae-Sung; Hollerbach. Allenatore: Henriksen.
A disposizione: Riess, Bell, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Fell, Nordin, Sieb, Weiper.
Indisponibili: Dal, Caci, Leitsch. Squalificati: -. Diffidati: -.
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Galloppa.
A disposizione: De Gea, Lezzerini, Kouadio, Pongracic, Viti, Dodo, Ndour, Richardson, Fagioli, Fazzini, Kean.
Indisponibili: Gosens, Gudmundsson, Lamptey, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: -.
