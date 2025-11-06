Dove vedere Mainz-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Momento molto delicato in casa Fiorentina , a pochi giorni dall'esonero di Stefano Pioli e ad un passo dall'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata . Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, la viola è chiamata a fare il suo anche in Conference League , dove esordirà alla guida della prima squadra Daniele Galloppa , allenatore ad interim in questa fase. Di fronte, un Mainz che ha ben figurato in campo internazionale fino a questo momento, come testimoniano i 6 punti collezionati nelle prime due partite del torneo.

Mainz-Fiorentina, l'orario

Mainz-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 18:45 alla "Mainz Arena".

Dove vedere Mainz-Fiorentina in diretta tv

Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Mainz-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.