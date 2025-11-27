Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario  

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo impegno europeo dell'era Vanoli: le possibili scelte dei due allenatori
Conference League Fiorentina Aek Atene

Dopo due pareggi in campionato, la Fiorentina è alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli. Per l'occasione della quarta giornata di Conference League al "Franchi" arriva l'AEK Atene. Squadra ricca di ex Serie A, quella greca, con - tra gli altri - Strakosha, Joao Mario e l'ex viola Luka Jovic. Al momento la Fiorentina sarebbe qualificata al prossimo turno, in virtù delle due vittorie nelle tre gare giocate.

Fiorentina-AEK Atene, l'orario

Allo stadio "Franchi" la partita tra Fiorentina e AEK Atene avrà il fischio d'inizio alle 21:00.

Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in diretta tv

Fiorentina-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport.

Fiorentina-AEK Atene, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Nikolic

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson; Dzeko. Allenatore: Vanoli 
A disposizione: Lezzerini, Kouadio, Viti, Pongracic, Richardson, Fagioli, Sohm, Mandragora, Kean, Piccoli. 
Indisponibili: Dodo, Gosens, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -. 

AEK ATENE (4-3-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Penrice; Koita, Pineda, Grujic; Joao Mario; Mantalos, Jovic. Allenatore: Nikolic 
A disposizione: Angelopoulos, Brignoli, Chrysopoulos, Zini, Gacinovic, Kosidis, Ljubicic, Pilios, Pereyra, Kutesa, Vida. 
Indisponibili: Pierrot. Squalificati: -. Diffidati: -.

