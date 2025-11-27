Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario  

Dopo due pareggi in campionato, la Fiorentina è alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli . Per l'occasione della quarta giornata di Conference League al "Franchi" arriva l'AEK Atene. Squadra ricca di ex Serie A, quella greca, con - tra gli altri - Strakosha, Joao Mario e l'ex viola Luka Jovic. Al momento la Fiorentina sarebbe qualificata al prossimo turno, in virtù delle due vittorie nelle tre gare giocate.

Fiorentina-AEK Atene, l'orario

Allo stadio "Franchi" la partita tra Fiorentina e AEK Atene avrà il fischio d'inizio alle 21:00.

Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in diretta tv

Fiorentina-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport.

Fiorentina-AEK Atene, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.