Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario
Dopo due pareggi in campionato, la Fiorentina è alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli. Per l'occasione della quarta giornata di Conference League al "Franchi" arriva l'AEK Atene. Squadra ricca di ex Serie A, quella greca, con - tra gli altri - Strakosha, Joao Mario e l'ex viola Luka Jovic. Al momento la Fiorentina sarebbe qualificata al prossimo turno, in virtù delle due vittorie nelle tre gare giocate.
Fiorentina-AEK Atene, l'orario
Allo stadio "Franchi" la partita tra Fiorentina e AEK Atene avrà il fischio d'inizio alle 21:00.
Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in diretta tv
Fiorentina-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport.
Fiorentina-AEK Atene, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Nikolic
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson; Dzeko. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Lezzerini, Kouadio, Viti, Pongracic, Richardson, Fagioli, Sohm, Mandragora, Kean, Piccoli.
Indisponibili: Dodo, Gosens, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -.
AEK ATENE (4-3-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Penrice; Koita, Pineda, Grujic; Joao Mario; Mantalos, Jovic. Allenatore: Nikolic
A disposizione: Angelopoulos, Brignoli, Chrysopoulos, Zini, Gacinovic, Kosidis, Ljubicic, Pilios, Pereyra, Kutesa, Vida.
Indisponibili: Pierrot. Squalificati: -. Diffidati: -.
Dopo due pareggi in campionato, la Fiorentina è alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli. Per l'occasione della quarta giornata di Conference League al "Franchi" arriva l'AEK Atene. Squadra ricca di ex Serie A, quella greca, con - tra gli altri - Strakosha, Joao Mario e l'ex viola Luka Jovic. Al momento la Fiorentina sarebbe qualificata al prossimo turno, in virtù delle due vittorie nelle tre gare giocate.
Fiorentina-AEK Atene, l'orario
Allo stadio "Franchi" la partita tra Fiorentina e AEK Atene avrà il fischio d'inizio alle 21:00.
Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in diretta tv
Fiorentina-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport.
Fiorentina-AEK Atene, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.