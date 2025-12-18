Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita valida per la sesta giornata della League Phase di Conference: le possibili scelte di Zeidler e Vanoli
TagsConference LeagueLosannaFiorentina

Nuova chance per uscire dalla crisi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata oggi a Losanna contro la squadra allenata da Zeidler in occasione della sesta giornata della fase campionato di Conference League. 9 punti all'attivo per i viola, reduci dal pesante ko con il Verona e chiamati a centrare un piazzamento tra le prime otto classificate, per evitare le due partite dei playoff.

Losanna-Fiorentina, l'orario

Losanna-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 21 allo stadio "de la Tuilière" di Losanna.

Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv

Losanna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Losanna-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Le probabili formazioni di Zeidler e Vanoli

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Custodio; Lekoueiry; Bair, Ajdini. Allenatore: Zeidler.

A disposizione: Grosso, Castella, Lippo, Bittarelli, Abdallah, Beloko, Al-Saad, Kana-Biyik, Okoh, Poaty, Butler-Oyedeji, Diakité.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Sohm, Parisi; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: De Gea, Lezzerini, Comuzzo, Ranieri, Fortini, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fagioli, Kean, Gudmundsson, Kouamé.

Indisponibili: Fazzini, Gosens, Sabiri,  Lamptey. Squalificati: Ndour. Diffidati: Pongracic, Gudmundsson.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Nuova chance per uscire dalla crisi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata oggi a Losanna contro la squadra allenata da Zeidler in occasione della sesta giornata della fase campionato di Conference League. 9 punti all'attivo per i viola, reduci dal pesante ko con il Verona e chiamati a centrare un piazzamento tra le prime otto classificate, per evitare le due partite dei playoff.

Losanna-Fiorentina, l'orario

Losanna-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 21 allo stadio "de la Tuilière" di Losanna.

Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv

Losanna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Losanna-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Fiorentina, Vanoli alla vigiliaFiorentina, partenza posticipata
1
Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Zeidler e Vanoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS