Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
Nuova chance per uscire dalla crisi per la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata oggi a Losanna contro la squadra allenata da Zeidler in occasione della sesta giornata della fase campionato di Conference League. 9 punti all'attivo per i viola, reduci dal pesante ko con il Verona e chiamati a centrare un piazzamento tra le prime otto classificate, per evitare le due partite dei playoff.
Losanna-Fiorentina, l'orario
Losanna-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 21 allo stadio "de la Tuilière" di Losanna.
Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv
Losanna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Losanna-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Zeidler e Vanoli
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Custodio; Lekoueiry; Bair, Ajdini. Allenatore: Zeidler.
A disposizione: Grosso, Castella, Lippo, Bittarelli, Abdallah, Beloko, Al-Saad, Kana-Biyik, Okoh, Poaty, Butler-Oyedeji, Diakité.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Sohm, Parisi; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: De Gea, Lezzerini, Comuzzo, Ranieri, Fortini, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fagioli, Kean, Gudmundsson, Kouamé.
Indisponibili: Fazzini, Gosens, Sabiri, Lamptey. Squalificati: Ndour. Diffidati: Pongracic, Gudmundsson.
