Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Losanna-Fiorentina, l'orario

Losanna-Fiorentina si giocherà oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 21 allo stadio "de la Tuilière" di Losanna.

Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv

Losanna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Losanna-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.