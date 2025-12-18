Corriere dello Sport.it
Losanna-Fiorentina diretta Conference League: segui calcio oggi LIVE

Losanna-Fiorentina diretta Conference League: segui calcio oggi LIVE

Allo Stade de la Tuilière la gara valida per la sesta giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale
5 min
Aggiorna

Sono giorni molto tesi in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta nello scontro diretto in campionato contro il Verona e il ritiro a tempo indeterminato, la squadra viola torna in campo. Lo fa in Conference League, in trasferta contro il Losanna. Gli uomini di Vanoli hanno collezionato 9 punti nelle prime cinque giornate. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it.

20:42

Losanna-Fiorentina, tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Losanna-Fiorentina.

20:28

Kouamé: "Vedere la Fiorentina così in basso fa male"

Christian Kouame a di Sky prima di Losanna-Fiorentina: "Non è stato un periodo facile, stare fuori otto mesi non è bello. Sono contento perché ho lavorato tanto e spero di poter contribuire ad aiutare i compagni. La partita di domenica? Impossibile non pensarci. Stiamo passando un momento molto delicato. Vedere la Fiorentina così in basso fa male. Venivamo da anni in cui eravamo in cima alla classifica. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi è importante, dobbiamo evitare i playoff. Poi penseremo in campionato, per uscire dalla situazione, ma oggi è fondamentale vincere".

20:14

Goretti: "A gennaio dovremo essere pronti sul mercato"

Goretti sul mercato: "Prima di arrivare a gennaio, dove dovremo essere pronti, dobbiamo fare dei passi avanti".

20:11

Goretti: "Ora è il momento di riaccendere la luce"

Goretti sul momento della Fiorentina: "Questo è un momento in cui bisogna ritrovare il giusto equilibrio, per avere un obiettivo comune, coesione all'interno dell'ambiente Fiorentina. Cercavamo di ripercorrere quello che è successo in questi mesi. Questo è un momento importante per la situazione di classifica e le partite che dobbiamo affrontare in questo fine di giorne di andata. In Fiorentina abbiamo vissuto dei mesi: luglio e agosto i mesi della presunzione, a settembre lo smarrimento, ora un momento buio. Stiamo cercando di rimettere insieme i pezzi per essere resilienti. Dobbiamo accendere la luce. Siamo a un punto molto basso, tutto è decisivo".

20:09

Goretti: "Conference opportunità per chi sta giocando meno"

Roberto Goretti, direttore della Fiorentina, a Sky: "La Conference è un’opportunità per i giocatori che hanno giocato di meno. I giocatori che hanno giocato poco avranno voglia di dimostrare all’allenatore che si sta sbagliando".

20:07

Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv

Dove vedere Losanna-Fiorentina in diretta tv e live streaming.

20:01

Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali.

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik. A disposizione: Castella, Abdallah, Ajdini, Bittarelli, Custodio, Franchi, Lachhab, Lippo, N’Diaye, Okoh, Poaty, Traore. Allenatore: Zeidler.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Kouadio, Sohm, Nicolussi Caviglia, Richardson, Kouamé; Dzeko, Piccoli. A disposizione: De Gea, Lezzerini, Dodo, Comuzzo, Fortini, Kospo, Ranieri, Parisi, Fagioli, Mandragora, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.

20:00

Losanna-Fiorentina, manca sempre meno al fischio d'inizio

La partita tra il Losanna e la Fiorentina avrà il fischio d'inizio alle ore 21:00.

Stadio de la Tuiliere - Losanna

