Retroscena spogliatoio Fiorentina: tutto sul faccia a faccia tra Vanoli, dirigenza e i giocatori al Viola Park

Il lavoro sul campo

Aspettando gennaio, il gruppo è questo e l’allenatore pure: e quindi Vanoli ha diretto l’allenamento nella mattinata di ieri, così come farà stamani, all’antivigilia della sfida di Losanna. Ancora incerte le presenze dei due infortunati, Jacopo Fazzini e Robin Gosens, entrambi out dalla lista dei convocati contro il Verona ed entrambi assenti nella seduta di ieri mattina. Soprattutto per il tedesco, ai box da un mese e mezzo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, vige la cautela massima.