Tris della Fiorentina, che perla di Mandragora: Vanoli vede gli ottavi di Conference

Jagiellonia-Fiorentina 0-3: Ranieri, Mandragora e Piccoli premiano Vanoli

Partita molto equilibrata in avvio, con le condizioni del campo e le temperature rigide che non consentono alle squadre di sfornare giocate di altissima qualità. Prova a rendersi pericoloso lo Jagiellonia, piuttosto impreciso in zona gol, prima dell'occasione che sveglia la Fiorentina all'alba dell'intervallo, con Fabbian che impegna seriamente Abramowicz. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa, tenta di sciogliersi l'undici allenato da Paolo Vanoli, che pesca il jolly sugli sviluppi di palla inattiva: scambio corto tra Gosens e Fazzini, l'ex Empoli crossa sul secondo palo e premia il colpo di testa vincente di capitan Ranieri. 1-0 per la viola al 53', non perfetto il portiere dei padroni di casa nella circostanza. La gara si accende e lo Jagiellonia reagisce, colpendo il palo alla destra di Lezzerini con la punizione calciata da Wdowik. A chiudere il match, però, ci pensa la perla di Rolando Mandragora, che disegna una parabola imprendibile dai 22 metri, centrando l'incrocio dei pali. Nel finale, c'è spazio anche per il calcio di rigore di Roberto Piccoli, freddissimo dal dischetto dopo il fallo di Drachal all'interno dei 16 metri polacchi. È 3-0 per la squadra di Vanoli, che ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Conference.

Conference League: il Celje vince nel finale, Rijeka corsaro in casa dell'Omonia

Il Drita annulla il doppio vantaggio del Celje nella seconda frazione, ma nel finale gli sloveni si riportano avanti con Poplatnik, match winner di serata. Successo di misura per il Rijeka, trascinato nel finale da Adu Adjei. Battuto l'Omonia a Nicosia. Corsaro anche il Samsunspor, che la sblocca con Marius in casa dello Shkendija.