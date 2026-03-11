Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Vanoli carica la Fiorentina: "Concentrati solo sul Rakow. Kean? Vi dico come sta"

Le parole del tecnico viola alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro la formazione polacca: i dettagli
TagsFiorentinavanoliKean

FIRENZE - "Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno". Così il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow, in programma domani sera - giovedì 12 marzo - al 'Franchi'. "Sappiamo - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport - che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow".

Vanoli: "La Fiorentina merita di più"

Il tecnico viola è poi tornato sul pareggio casalingo contro il Parma, che ha permesso a De Gea e compagni di raggiungere quota 25 punti, a +1 sulla zona retrocessione attualmente occupata dalla Cremonese, ferma a 24 dopo il ko nello scontro diretto contro il Lecce: "Abbiamo un blasone importante, lo sappiamo, siamo usciti da questa partita delusi perché volevamo la vittoria, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e con lucidità, perché anche il punto può diventare fondamentale così come fondamentale sarà ogni partita da qui alla fine, tutti sappiamo che la Fiorentina merita di più, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo dare tutto per uscirne".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

"Kean? Vi dico come sta". E sui tifosi viola...

Vanoli si è soffermato anche sulle condizioni di Kean: "Moise sta continuando il suo percorso, valuteremo giorno dopo giorno, il suo è un infortunio particolare, lo stiamo gestendo bene e l'obiettivo è averlo con noi a Cremona. Per quanto riguarda domani, devo mettere in campo la migliore formazione possibile per una sfida che si gioca in 180 minuti". Sui tifosi della Fiorentina, Vanoli invece non ha dubbi: "Ci sono sempre stati vicini, il loro sfogo, la loro delusione, può essere un incitamento per noi, dobbiamo essere bravi a trasportare la loro energia in campo. Anche quando sono arrivato io, avevamo 4 punti in classifica, ma loro ci sono stati vicini".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

FIRENZE - "Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno". Così il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow, in programma domani sera - giovedì 12 marzo - al 'Franchi'. "Sappiamo - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport - che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow".

Vanoli: "La Fiorentina merita di più"

Il tecnico viola è poi tornato sul pareggio casalingo contro il Parma, che ha permesso a De Gea e compagni di raggiungere quota 25 punti, a +1 sulla zona retrocessione attualmente occupata dalla Cremonese, ferma a 24 dopo il ko nello scontro diretto contro il Lecce: "Abbiamo un blasone importante, lo sappiamo, siamo usciti da questa partita delusi perché volevamo la vittoria, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e con lucidità, perché anche il punto può diventare fondamentale così come fondamentale sarà ogni partita da qui alla fine, tutti sappiamo che la Fiorentina merita di più, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo dare tutto per uscirne".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Fiorentina, attacco fragileUn punto alla volta per Vanoli
1
Vanoli carica la Fiorentina: "Concentrati solo sul Rakow. Kean? Vi dico come sta"
2
"Kean? Vi dico come sta". E sui tifosi viola...

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS