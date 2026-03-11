Vanoli carica la Fiorentina: "Concentrati solo sul Rakow. Kean? Vi dico come sta"

FIRENZE - "Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno". Così il tecnico della Fiorentina , Paolo Vanoli , alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow , in programma domani sera - giovedì 12 marzo - al ' Franchi '. "Sappiamo - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport - che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow".

Vanoli: "La Fiorentina merita di più"

Il tecnico viola è poi tornato sul pareggio casalingo contro il Parma, che ha permesso a De Gea e compagni di raggiungere quota 25 punti, a +1 sulla zona retrocessione attualmente occupata dalla Cremonese, ferma a 24 dopo il ko nello scontro diretto contro il Lecce: "Abbiamo un blasone importante, lo sappiamo, siamo usciti da questa partita delusi perché volevamo la vittoria, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e con lucidità, perché anche il punto può diventare fondamentale così come fondamentale sarà ogni partita da qui alla fine, tutti sappiamo che la Fiorentina merita di più, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo dare tutto per uscirne".