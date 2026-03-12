Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Live
Dove vedere Fiorentina-Rakov in tv? Sky o Dazn, orario

Al "Franchi" di Firenze si gioca l'andata degli ottavi di finale di Conference League: le probabili scelte di Vanoli e Tomczyk
Dopo aver eliminato a fatica lo Jagiellonia, la Fiorentina di Paolo Vanoli torna a calcare il palcoscenico della Conference League per affrontare il Rakow Czestochowa, consapevole di dover pensare anche alla lotta salvezza in Serie A. Non sarà facile gestire le energie psico-fisiche del gruppo, complici assenze pesanti come quella di Moise Kean, che lascerà spazio al suo omologo Piccoli. Per i viola, in chiave qualificazione, resta fondamentale vincere la gara d'andata di questi ottavi di finale, per poi giocarsela in Polonia al ritorno.

Fiorentina-Rakov, l'orario degli ottavi di Conference League

Fiorentina-Rakov va in scena oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, pronto ad ospitare il primo round del doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Rakov in diretta tv

Fiorentina-Rakov, come previsto dagli accordi pattuiti per i diritti televisivi delle competizioni UEFA, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, con pre gara dalle ore 20 anche su Sky Sport 24. Diretta disponibile anche sull'app di NOW, attiva su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Rakov, dove vedere in streaming gli ottavi di Conference League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'andata degli ottavi di Conference League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Tomczyk

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, L. Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: 43 De Gea, 60 Kouadio, 2 Dodo, 21 Gosens, 67 Sadotti, 44 Fagioli, 17 Harrison, 10 Gudmundsson, 69 Puzzoli, 61 Braschi, 50 Leonardelli.

Indisponibili: Kean, Solomon. Squalificati: Pongracic. Diffidati: Comuzzo, Gudmundsson, Mandragora.

RAKOV (3-4-3): Zych; Mosor, Racovitan, Svarnas; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi Lopez, Braut Brunes, Makuch. Allenatore: Tomczyk.

A disposizione: 1 Trelowski, 24 Arsenic, 5 Bulat, 8 Pienko, 11 Amorim, 20 Carlos, 35 Ilenic, 44 Mircetic, 17 Rocha, 80 Diaby-Fadiga.

Indisponibili: Kochergin, Otieno. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

