Dove vedere Fiorentina-Rakov in tv? Sky o Dazn, orario

Fiorentina-Rakov, l'orario degli ottavi di Conference League

Fiorentina-Rakov va in scena oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, pronto ad ospitare il primo round del doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Rakov in diretta tv

Fiorentina-Rakov, come previsto dagli accordi pattuiti per i diritti televisivi delle competizioni UEFA, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, con pre gara dalle ore 20 anche su Sky Sport 24. Diretta disponibile anche sull'app di NOW, attiva su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Rakov, dove vedere in streaming gli ottavi di Conference League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'andata degli ottavi di Conference League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.