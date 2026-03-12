Fiorentina-Rakow diretta Conference League: segui la sfida agli ottavi LIVE

Si alza il sipario sugli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina che ospita i polacchi del Rakow all'Artemio Franchi nella sfida d'andata. I viola di Vanoli sono reduci dal grande rischio preso contro lo Jagiellonia , dove sono riusciti a superare i playoff solo ai supplementari. In campionato la Fiorentina resta in piena lotta salvezza, con la delicata sfida contro la Cremonese tra pochi giorni che può risultare fondamentale per il futuro della stagione. Ora, però, la testa dei viola è solo alla Conference: fischio d'inizio alle ore 21 , segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Fischia l'arbitro Kabakov e finisce la prima frazione di gioco al Franchi. Qualche fiammata della Fiorentina, vicina al gol con Gosens e Fazzini, ma partita che dopo un buon inizio si spegne e viene giocata a ritmi bassi. Le squadre tornano ora negli spogliatoi.

I viola rispondono subito alla pressione dei polacchi, rilanciandosi in avanti e sfiorando il gol con il tacco di Gosens , su cui Zych è costretto ad intervenire per evitare un gol clamoroso.

Brutta uscita del portiere Zych, Piccoli è in agguato ma sul pallone ci arriva prima la difesa polacca. Fiorentina sempre pericolosa e Rakow, ora, impreciso .

La Fiorentina continua a spingere e sfiora il gol con la traversa di Comuzzo . L'arbitro però ferma tutto: era fuorigioco .

+++ 1' - Si parte! Inizia Fiorentina-Rakow +++

Fischio d'inizio al Franchi: inizia Fiorentina-Rakow!

Fiorentina e Rakow entrano in campo

Ci siamo: Fiorentina e Rakow fanno il loro ingresso in campo.

Comuzzo carica la Fiorentina: "Mi aspetto un finale di stagione in crescita"

"Non possiamo sottovalutare la partita. Loro sono forti, non hanno mai perso in Conference. Dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto. Dobbiamo cercare di non prendere gol. Dobbiamo essere lucidi e restare concentrati, al campionato penseremo dai domani. Ora abbiamo la possibilità di giocare la Conference. Era normale che le aspettative su di me si alzassero dopo la scorsa stagione. Sono convinto che con il lavoro si può migliorare, è normale che ci siano alti e bassi. Mi aspetto un finale in crescita, sia per me che per la Fiorentina". Così Comuzzo nel pre-partita.

Rakow show nella fase campionato: ha chiuso al secondo posto

La Fiorentina sfiderà la squadra che ha chiuso al secondo posto la fase campionato. Il Rakow ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi, chiudendo solo alle spalle dello Strasburgo e qualificandosi direttamente agli ottavi di finale.

Fiorentina, tra pochi giorni una sfida salvezza decisiva

Testa alla Conference League per i viola, che però in campionato sono attesi da una sfida salvezza decisiva: tra pochi giorni (lunedì 16 marzo) giocheranno in casa della Cremonese, che si trova al momento al terzultimo posto e proprio ad un punto dalla Fiorentina.

Fiorentina reduce dal grande rischio contro lo Jagiellonia

I viola di Vanoli hanno superato i playoff di Conference League con il brivido: dopo il 3-0 all'andata, la Fiorentina si è fatta rimontare al ritorno portando la sfida ai supplementari, dove è riuscita a spuntarla. Un grande rischio contro un avversario non di grande livello.

Rakow, la formazione ufficiale

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Makuch, Braut Brunes, Ivi Lopez. Allenatore: Tomczyk.

Fiorentina, la formazione ufficiale di Vanoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli

Stadio Artemio Franchi - Firenze