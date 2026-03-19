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Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Superato l'ostacolo Rakow, la squadra di Vanoli è adesso chiamata ad affrontare le Eagles di Glasner: scopri tutte le info
TagsConference LeagueFiorentinaCrystal Palace

La Fiorentina di Vanoli va avanti dopo il doppio confronto con i polacchi del Rakow e vola ai quarti di finale di Conference League. Sulla strada per la semifinale la Viola dovrà vedersela con gli inglesi del Crystal Palace: gli uomini di Glasner hanno eliminato l'AEK Larnaca nell'ultimo turno del torneo.

Quando si gioca Fiorentina-Crystal Palace: date e orari di andata e ritorno

Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Conference League: giovedì 9 aprile, nella settimana che segue la domenica di Pasqua, si giocherà al Selhurst Park di Londra (capienza pari a 25.486 posti) la gara d'andata tra Crystal Palace e Fiorentina. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà sul terreno di gioco dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv

Come da accordi per i diritti televisivi delle tre competizioni UEFA, Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Crystal Palace, dove vederla in streaming

Il servizio streaming sarà attivo, come di consueto, su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il doppio confronto tra Fiorentina e Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale delle due gare su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

La Fiorentina di Vanoli va avanti dopo il doppio confronto con i polacchi del Rakow e vola ai quarti di finale di Conference League. Sulla strada per la semifinale la Viola dovrà vedersela con gli inglesi del Crystal Palace: gli uomini di Glasner hanno eliminato l'AEK Larnaca nell'ultimo turno del torneo.

Quando si gioca Fiorentina-Crystal Palace: date e orari di andata e ritorno

Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Conference League: giovedì 9 aprile, nella settimana che segue la domenica di Pasqua, si giocherà al Selhurst Park di Londra (capienza pari a 25.486 posti) la gara d'andata tra Crystal Palace e Fiorentina. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà sul terreno di gioco dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.

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