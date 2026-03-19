Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv

Come da accordi per i diritti televisivi delle tre competizioni UEFA, Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.