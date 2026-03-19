Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv
La Fiorentina di Vanoli va avanti dopo il doppio confronto con i polacchi del Rakow e vola ai quarti di finale di Conference League. Sulla strada per la semifinale la Viola dovrà vedersela con gli inglesi del Crystal Palace: gli uomini di Glasner hanno eliminato l'AEK Larnaca nell'ultimo turno del torneo.
Quando si gioca Fiorentina-Crystal Palace: date e orari di andata e ritorno
Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Conference League: giovedì 9 aprile, nella settimana che segue la domenica di Pasqua, si giocherà al Selhurst Park di Londra (capienza pari a 25.486 posti) la gara d'andata tra Crystal Palace e Fiorentina. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà sul terreno di gioco dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv
Come da accordi per i diritti televisivi delle tre competizioni UEFA, Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Crystal Palace, dove vederla in streaming
Il servizio streaming sarà attivo, come di consueto, su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il doppio confronto tra Fiorentina e Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale delle due gare su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La Fiorentina di Vanoli va avanti dopo il doppio confronto con i polacchi del Rakow e vola ai quarti di finale di Conference League. Sulla strada per la semifinale la Viola dovrà vedersela con gli inglesi del Crystal Palace: gli uomini di Glasner hanno eliminato l'AEK Larnaca nell'ultimo turno del torneo.
Quando si gioca Fiorentina-Crystal Palace: date e orari di andata e ritorno
Date ufficiali già stabilite dalla UEFA in vista dei quarti di finale di Conference League: giovedì 9 aprile, nella settimana che segue la domenica di Pasqua, si giocherà al Selhurst Park di Londra (capienza pari a 25.486 posti) la gara d'andata tra Crystal Palace e Fiorentina. Sette giorni più tardi, giovedì 16, il doppio confronto si deciderà sul terreno di gioco dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Orari da ufficializzare: i canonici, come da protocollo, sono le 18:45 e le ore 21.